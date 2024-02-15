В Азербайджане повышен пенсионный возраст военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях более длительного использования накопленного опыта военнослужащих повышены минимальные требования к прохождению службы для выхода на пенсию в качестве военнослужащего.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым сегодня законе "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих", "Об утверждении "Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии с законом минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию в качестве военнослужащего доводится с 20 до 25 календарных лет с целью более длительного использования накопленного опыта военнослужащих, на подготовку которого государством были затрачены время и ресурсы.