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Начало свою работу очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

Политика Материалы 16 февраля 2024 10:00 (UTC +04:00)
Начало свою работу очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Начало свою работу очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания включены 7 следующих вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Консульский устав Азербайджанской Республики, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года № 782 (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (второе чтение)

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики.

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