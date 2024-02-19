Президент Ильхам Алиев - один из мировых лидеров, регулярно приглашаемых на Мюнхенскую конференцию по безопасности - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев - один из мировых лидеров, регулярно приглашаемых на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"Мюнхенская конференция по безопасности - это международная платформа, на которой обсуждаются вопросы глобального и регионального значения. Президент Ильхам Алиев является одним из мировых лидеров, регулярно приглашаемых на Мюнхенскую конференцию по безопасности, что связано с личным авторитетом главы государства. В рамках участия Президента Азербайджана в этой конференции в текущем году так же проходят многочисленные встречи с главами государств и правительств, руководителями бизнес-структур. Мы не видим другого такого лидера страны, который провел бы столько встреч на этом мероприятии. Многие встречи главы государства проводятся по инициативе противоположной стороны. Это происходит из-за доверия к Президенту Азербайджана и нашей стране, а также наличия множества желающих сотрудничать c нами.

Азербайджан принял множество международных мероприятий. Во всех организациях, в которых мы председательствовали, наша страна привносила инновации и проявляла активность в решении глобальных проблем. Например, наше председательство в Движении неприсоединения вдохнуло новую жизнь в эту организацию. Именно по инициативе Президента Ильхама Алиева была созвана специальная сессия ООН, и представленный нами вопрос по искоренению вакцинного национализма был принят миром, сыграв особую роль в доставке вакцин в страны, которые не могли себе этого позволить. В этом году Азербайджан примет международную конференцию мирового значения - COP29. Наша страна проведет на высоком уровне и эту конференцию и наладит консолидацию в мировом сообществе по вопросу изменения климата", - сказал он.

Депутат отметил, что многочисленные встречи, проводимые главой государства в рамках Мюнхенской конференции, приумножат число друзей страны, сторон, желающих сотрудничать с Азербайджаном. "Азербайджан сегодня является островом стабильности. Международные компании заинтересованы в инвестициях в нашу страну. Я считаю, что в ближайшее время мы увидим, как еще больше известных международных компаний инвестирует в нашу страну. Потому что экономика Азербайджана динамично развивается, общественно-политическая среда в стране стабильна, и мы поощряем мир во всем мире. Считаю, что наше участие в Мюнхенской конференции будет очень значимым с точки зрения расширения возможностей международного сотрудничества", - добавил Бадамов.

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