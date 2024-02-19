Встречи Президента Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции важны также с точки зрения геополитических процессов в регионе - политолог

БАКУ /Trend/ - Встречи Президента Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности имеют важное значение также с точки зрения геополитических процессов в регионе.

Об этом сказал в понедельник Trend политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что в данной конференции принимают участие главы государств и правительств, руководящие лица, представляющие бизнес-круги.

"Президент Ильхам Алиев провел встречи в том числе с председателем, генеральным секретарем ОБСЕ, госсекретарем США, канцлером Германии. Глава государства также встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Подобные встречи, безусловно, имеют важное значение для обмена мнениями, доведения до внимания вклада Азербайджана, являющегося ведущим государством на Южном Кавказе, в обеспечение мира и безопасности.

Кроме того, на Мюнхенской конференции состоялась встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Следует отметить, что свой первый официальный визит после победы на президентских выборах Президент Ильхам Алиев совершил в братскую Турцию", - сказал политолог.

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