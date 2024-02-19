Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 февраля в Анкаре с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.

Как сообщает Trend, «Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики о создании Турецко-Азербайджанского университета» подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования (YÖK) Турецкой Республики Эрол Озвар.

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагим Юмаклы.

«Соглашение между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр казначейства и финансов Турецкой Республики Мехмет Шимшек.