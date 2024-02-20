В азербайджанской армии осуществляются революционные преобразования - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Несмотря на достигнутые успехи, с целью полного перехода азербайджанской армии на турецкую модель, осуществляются многие революционные изменения.

Об этом во вторник Trend заявил военный эксперт Азер Байрамов.

"В соответствии с конкретным заданием Верховного главнокомандующего в период Второй Карабахской войны по переходу азербайджанской армии на турецкую армейскую модель, создание новых подразделений коммандос в армии Азербайджана и их оснащение новым современным оружием, техникой было осуществлено с большим успехом. Особо следует отметить, что именно с целью повышения боевой готовности личного состава этих подразделений были созданы новые тренировочные и учебные центры", - сказал А.Байрамов.

Он отметил, что проводимая в этих учебно-тренировочных центрах боевая подготовка личного состава в соответствии с тактикой, применяемой в турецкой армии, в очередной раз доказала свою эффективность на поле боя.

А.Байрамов особо подчеркнул, что именно проведение боевой подготовки, учений подразделений коммандос в различных сложных рельефных условиях, в разные сезоны способствовали дальнейшему профессионализму и повышению боевой готовности армии Азербайджана.

"Мы стали свидетелями этого на поле боя. Конечно, в соответствии с требованиями современности, наряду с зарекомендовавшей себя в боях тактикой, боевой подготовкой, личным профессионализмом, внедрением новых технологий мы наблюдали очень эффективное функционирование различных родов войск, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, и совместное скоординированное выполнение поставленной боевой задачи.

Разумеется, именно к азербайджанской армии была применена самая передовая в мире модель турецкой армии, задача, поставленная в связи с этим Верховным главнокомандующим, направлена на обеспечение динамичного развития армии Азербайджана в будущем. Это приведет нас к очередным успехам", - добавил А.Байрамов.

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