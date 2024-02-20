Баку сорвал план Еревана - Запад узнал правду

БАКУ /Trend/ - Очередной провокационный план Армении остался нереализованным. Главным компонентом этой провокации было то, что армянские вооруженные формирования, активизировавшиеся на границе с Азербайджаном в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, регулярно обстреливали наши позиции.

Однако Азербайджан не только адекватно ответил, но и предъявил материалы, разоблачающие провокацию Армении, разоблачил планы официального Еревана накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в рамках Мюнхенской конференции встречи с председателем, генеральным секретарем ОБСЕ, госсекретарем США, канцлером Германии, председателем Мюнхенской конференции по безопасности, обмен мнениями являются ярким примером растущего авторитета Азербайджана. Эти встречи и переговоры еще раз подчеркнули огромный вклад Азербайджана как ведущего государства Южного Кавказа, а также Европы в мир и безопасность, его значение в энергетической безопасности региона и континента.

Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии инаугурации 14 февраля сделал ряд важных заявлений. "Мы будем и дальше предпринимать свои шаги, связанные с международными организациями, продолжим наши усилия, в первую очередь, в рамках Организации тюркских государств. Это для нас приоритет, и я хочу заявить об этом открыто. Наверное, проводимая сейчас политика ясно дает всем это понять. Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир", - сказал Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что в эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике.

Азербайджан - государство, искренне желающее создания устойчивой мирной среды не только на Южном Кавказе, но и в Европе и мире. Многочисленные обращения на Мюнхенской конференции глав государств и правительств, руководителей ведущих международных финансовых центров, авторитетных организаций для встречи с Президентом Ильхамом Алиевым являются наглядным примером возрастающей роли Азербайджана в мире и личного авторитета лидера страны. За два дня на конференции Президент Азербайджана провел 24 встречи, и хотя были обращения к азербайджанской стороне относительно еще 10 встреч, реализовать их с точки зрения времени не представилось возможным.

Запад еще раз увидел, что, в отличие от Армении, цель Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности - не просить помощи, содействия или посредничества, а донести основные контуры своей внешней политики, обсудить вопросы взаимного сотрудничества, поделиться своим мнением и предложениями по вопросам, связанным с энергетической безопасностью Европы. Потому что Азербайджан - одна из самых заинтересованных сторон в вопросе безопасности региона и континента.

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