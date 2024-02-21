Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Суринаме (с резиденцией в городе Бразилиа) Рашад Новруз 19-21 февраля находился с визитом в Парамарибо с целью вручения Президенту страны верительных грамот.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Суринаме, 20 февраля в Президентском дворце была организована церемония принятия верительных грамот азербайджанского посла.

На встрече глава Суринама Чандрикаперсад Сантохи выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений стран и подчеркнул желание вывести на новый уровень потенциал сотрудничества в политической, гуманитарной, экономической, нефтегазовой и других сферах, увеличить количество многосторонних дипломатических контактов и соглашений о взаимной поддержке. Он выразил поздравления по случаю уверенной победы Президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах и готовности страны принять в этом году COP29, попросил передать его искренние приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву.

Посол Р. Новруз передал приветствия Президента Ильхама Алиева руководству Суринама. На встрече были с удовлетворением отмечены отношения между двумя странами, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве в двусторонней и многосторонней плоскостях, особенно в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, подчеркнута важность дальнейшего развития этих отношений в будущем.

В рамках визита посол Р.Новруз также провел встречи с министром иностранных дел Суринама и рядом других государственных чиновников. На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами, рассмотрены возможные перспективы сотрудничества.

Отметим, что в настоящее время Суринам переживает нефтяной бум и привлекает иностранные инвестиции из разных стран, включая США, Китай и страны Европы. Суринам развивает горнодобывающую промышленность, а также сельское хозяйство. Страна получила полную независимость от Нидерландов в 1975 году. Является членом Организации исламского сотрудничества, несмотря на то, что только 13 процентов его населения являются мусульманами.

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