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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)

Политика Материалы 21 февраля 2024 17:37 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Суринаме (с резиденцией в городе Бразилиа) Рашад Новруз 19-21 февраля находился с визитом в Парамарибо с целью вручения Президенту страны верительных грамот.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Суринаме, 20 февраля в Президентском дворце была организована церемония принятия верительных грамот азербайджанского посла.

На встрече глава Суринама Чандрикаперсад Сантохи выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений стран и подчеркнул желание вывести на новый уровень потенциал сотрудничества в политической, гуманитарной, экономической, нефтегазовой и других сферах, увеличить количество многосторонних дипломатических контактов и соглашений о взаимной поддержке. Он выразил поздравления по случаю уверенной победы Президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах и готовности страны принять в этом году COP29, попросил передать его искренние приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву.

Посол Р. Новруз передал приветствия Президента Ильхама Алиева руководству Суринама. На встрече были с удовлетворением отмечены отношения между двумя странами, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве в двусторонней и многосторонней плоскостях, особенно в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, подчеркнута важность дальнейшего развития этих отношений в будущем.

В рамках визита посол Р.Новруз также провел встречи с министром иностранных дел Суринама и рядом других государственных чиновников. На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами, рассмотрены возможные перспективы сотрудничества.

Отметим, что в настоящее время Суринам переживает нефтяной бум и привлекает иностранные инвестиции из разных стран, включая США, Китай и страны Европы. Суринам развивает горнодобывающую промышленность, а также сельское хозяйство. Страна получила полную независимость от Нидерландов в 1975 году. Является членом Организации исламского сотрудничества, несмотря на то, что только 13 процентов его населения являются мусульманами.

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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Суринама (ФОТО)
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