Сахиба Гафарова провела обсуждения с президентом Национальной ассамблеи Таиланда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Национальной ассамблеи и председателем Палаты представителей Королевства Таиланд Ванмухаммаднуром Матхой.

Как сообщили Trend в парламенте, Сахиба Гафарова подчеркнула, что эта встреча является хорошей возможностью обсудить вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества стран.

Ванмухаммаднур Матха выразил признательность за оказанное гостеприимство. Передав поздравления в адрес Президента Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах, он заявил о своей уверенности в продолжении Азербайджаном своего успешного развития под руководством Президента Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что прошедшие выборы имеют историческое значение для страны, поскольку впервые выборы были проведены на всей суверенной территории Азербайджана, включая освобождённые от оккупации. Она проинформировала собеседника об освобождении Азербайджаном своих земель от 30-летней армянской оккупации, полном восстановлении страной своего суверенитета, масштабных восстановительных работах, ведущихся сейчас на освобождённых от оккупации землях. Кроме того, спикер рассказала о минной угрозе со стороны Армении.

Президент Национальной ассамблеи Королевства Таиланд отметил, что его страна неизменно поддерживала резолюции Совета безопасности ООН по вопросам территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В ходе беседы была также предоставлена информация о пути демократического развития Азербайджана и о существующей в стране атмосфере мультикультурализма и толерантности.

Состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества двух стран в торговле, образовании и туризме. Также обсуждались возможности расширения межпарламентских связей.

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