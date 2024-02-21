Региональный президент bp поздравил премьер-министра Али Асадова

БАКУ /Trend/ - Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

«От имени компании bp искренне поздравляю Вас с переназначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя прогресса Азербайджанской Республики.

Это год ознаменован 30-летием подписания «Контракта века», являющегося символом успешного партнерства между партнерами «Азери-Чираг-Гюнешли» и Азербайджаном. Мы высоко ценим наши продолжающиеся на протяжении десятилетий связи с Азербайджаном и привержены нашему долгосрочному партнерству с правительством Азербайджана и SOCAR.

Пользуясь случаем, выражаем Вам благодарность за постоянную поддержку проектов, оператором которых является bp, на протяжении этих лет. Мы ценим это успешное сотрудничество и надеемся, что оно продлится долгие годы», - говорится в письме.

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