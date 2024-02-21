Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Региональный президент bp поздравил премьер-министра Али Асадова

Политика Материалы 21 февраля 2024 20:05 (UTC +04:00)
Региональный президент bp поздравил премьер-министра Али Асадова

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

«От имени компании bp искренне поздравляю Вас с переназначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя прогресса Азербайджанской Республики.

Это год ознаменован 30-летием подписания «Контракта века», являющегося символом успешного партнерства между партнерами «Азери-Чираг-Гюнешли» и Азербайджаном. Мы высоко ценим наши продолжающиеся на протяжении десятилетий связи с Азербайджаном и привержены нашему долгосрочному партнерству с правительством Азербайджана и SOCAR.

Пользуясь случаем, выражаем Вам благодарность за постоянную поддержку проектов, оператором которых является bp, на протяжении этих лет. Мы ценим это успешное сотрудничество и надеемся, что оно продлится долгие годы», - говорится в письме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости