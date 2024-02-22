МИД Азербайджана ответил Макрону

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно осуждает необоснованные обвинения, выдвинутые президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном против Азербайджана и его высказывания, защищающие Армению в одностороннем порядке, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении 21 февраля в Париже.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Совершенно неуместно, чтобы Франция, которая на протяжении почти 30 лет не высказывалась о нарушенных правах азербайджанцев, изгнанных со своих территорий и подвергнутых массовым убийствам, говорила о правах и безопасности армян, покинувших территории Азербайджана по собственному желанию и без какого-либо насильственного принуждения", - говорится в заявлении.

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