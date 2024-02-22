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В Баку начала работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

Политика Материалы 22 февраля 2024 10:05 (UTC +04:00)
В Баку начала работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в четверг Trend, пленарная сессия продлится до 24 февраля.

В сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран, в том числе около 10 спикеров.

В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, пленарной сессии, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, будут обсуждены соответствующие вопросы, рассмотрен ряд организационных вопросов.

В конце сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

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