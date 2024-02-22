БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Как сообщает в четверг Trend, пленарная сессия продлится до 24 февраля.
В сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран, в том числе около 10 спикеров.
В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, пленарной сессии, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, будут обсуждены соответствующие вопросы, рассмотрен ряд организационных вопросов.
В конце сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.
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