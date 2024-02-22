Дата следующей встречи заместителей премьер-министров Армении и Азербайджана еще не определена - Мгер Григорян

БАКУ /Trend/ - Дата следующей встречи заместителей премьер-министров Армении и Азербайджана еще не определена.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян.

Коснувшись процесса делимитации, он упомянул, что речь должна идти исключительно о топографических картах, которые являются профессиональными.

"Во-вторых, на самом деле процесс делимитации - это не просто работа с картами, это, прежде всего, выявление правовой основы и фундамента, на основе которых была составлена та или иная карта. Все эти нюансы чрезвычайно важны и должны учитываться", - добавил он.

По его словам, есть договоренности на высоком уровне, зафиксированные на правовой основе, в частности, в Праге и Сочи, с четкой ссылкой на Алма-Атинскую декларацию.

Отметим, что 21 февраля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в ближайшее время для обсуждения проекта мирного договора.

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