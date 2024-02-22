В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог, сообщает в четверг Trend.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить следующих лиц, отличившихся трудовыми достижениями в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог:

орденом "Эмек" 3-й степени

Азадалиева Азадали Кельбели оглу

Акберова Мубариза Хилал оглу

Годжаева Авеза Ильяс оглу

Мирзабекова Ахмеда Азизхан оглу

Сулейманова Шахина Шахбаз оглу

медалью "Терегги"

Бабаева Эльшана Алиджан оглу

Бандалиева Араза Ариф оглу

Джавади Эльмана Хокмали оглу

Абилова Фазиля Исмаил оглу

Алиева Эльхана Булуд оглу

Азизова Таира Ислам оглу

Искендерова Садыга Ягуб оглу

Гасымова Гасана Асрафюль оглу

Лалаева Бахруза Рауф оглу

Мехтиева Турала Эльшад оглу

Мирджавадова Эльдара Мирмамед оглу

Нифталиева Устубата Гейдар оглу

Рафиева Сабира Ибад оглу

Самедзаде Эльнару Фатулла гызы

Сулейманову Рубабу Шахбаз гызы

Юсубова Фарида Фикрет оглу", - говорится в распоряжении.