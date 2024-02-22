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Армении представлены очередные комментарии по проекту мирного соглашения - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 22 февраля 2024 17:42 (UTC +04:00)
Армении представлены очередные комментарии по проекту мирного соглашения - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армянской стороне представлены очередные комментарии по проекту мирного соглашения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи со специальным представителем Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клааром.

Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении. Вместе с тем еще раз были доведены до внимания существующие претензии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана в конституции Армении, ее законодательных актах, а также озвучиваемые ею в международных организациях и судах, и была подчеркнута неприемлемость этих претензий.

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