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На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 22 февраля 2024 18:40 (UTC +04:00)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 22 февраля в Катаре на Международной садоводческой выставке "Doha Expo 2023" (International Horticultural Expo 2023 Doha) был организован Национальный день Азербайджана.

Как сообщает Trend, выставка, которая начала работу 2 октября 2023 года и продолжится до 28 марта 2024 года, посвящена теме "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" (Green Desert, Better Environment). Выставка нацелена на поощрение и поддержку устойчивых инноваций в борьбе с опустыниванием.

Среди павильонов на Doha Eхpo есть и павильон Азербайджана, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева, министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках Национального дня, организованного на Doha Eхpo, делегация во главе с помощником Президента Азербайджана Анаром Алакбаровым провела встречу с государственным министром Катара Хамадом бин Абдулазизом Аль-Кувари, министром культуры этой страны Шейхом Абдулрахманом бин Хамадом Аль Тани, муниципальным министром Абдуллахом бин Хамадом бин Абдуллахом Аль Атийя, генеральным комиссаром Doha Eхpo 2023 Бадером бин Омаром Аль Дафа. В ходе встречи были обсуждены опыт Азербайджана на выставках Eхpo, а также успешное участие на Doha Eхpo 2023.

Затем состоялось открытие Национального дня, был исполнен Государственный гимн Азербайджана и поднят Государственный флаг.

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На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана (ФОТО)
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