Пашинян, идя на поводу у Франции, встал на путь создания напряженности в регионе - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Очевидно, что премьер-министр Армении, идя на поводу у Франции, встал на путь создания напряженности в регионе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Находящийся с визитом во Франции премьер-министр Армении Н.Пашинян в очередной раз выступил с антиазербайджанскими заявлениями. Пашинян, утверждая, что термин "Западный Азербайджан" противоречит территориальной целостности Армении, попытался обвинить Азербайджан в подготовке нападения на Армению.

Отметим, что термин "Западный Азербайджан" - основан на историческом и географическом факте, и его использование нашей общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями о правах человека. Пашинян, неоднократно заявлявший о своем уважении к территориальной целостности государств, вместо предъявления претензий к деятельности Общины Западного Азербайджана, должен прояснить вопрос создания условий для деятельности на территории Армении сепаратистских элементов, посягающих на территориальную целостность Азербайджана, сохранения в законодательстве своей страны положений об аннексии азербайджанских территорий.

Очевидно, что премьер-министр Армении, идя на поводу у Франции, встал на путь создания напряженности в регионе. Тот факт, что Франция продает Армении большое количество вооружений, в том числе нынешний визит в Армению министра обороны Франции и руководителей военно-промышленных компаний этой страны, дает основания говорить о том, что Армения намерена пойти на военную авантюру именно по наущению Франции.

Мы требуем от Н.Пашиняна не превращать свою страну в инструмент для игр Франции, прекратить политику массового вооружения, заключить мир с Азербайджаном, создав условия для возвращения западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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