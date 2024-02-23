В Азербайджане устанавливается порядок управления имуществом, на которое наложен арест

БАКУ /Trend/ - Устанавливается порядок управления имуществом, на которое наложен арест.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в новой статье (253-1), которую предлагается добавить в Уголовно-процессуальный кодекс, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно новой статье, под управлением арестованным имуществом понимаются, в частности, продажа движимого имущества, сдача в аренду или управление нежилыми участками и другой коммерческой недвижимостью.

Управление арестованным имуществом осуществляется с целью повышения эффективности мер, принимаемых для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации, а также предотвращения потери стоимости имущества, на которое наложен арест. Решение об управлении арестованным имуществом принимается судом, осуществляющим судебный надзор в ходе досудебного производства на основании мотивированного ходатайства следователя и представления прокурора, наделенного соответствующими полномочиями со стороны генерального прокурора Азербайджанской Республики, а в ходе судебного производства - судом, рассматривающим дело. Движимое имущество, на которое наложен арест, может быть продано с письменного заявления или письменного согласия собственника, за исключением случаев, предусмотренных статьей 253-1. 5 настоящего Кодекса. Движимое имущество, на которое наложен арест, может быть продано без согласия собственника только в том случае, если имущество является скоропортящимся или если содержание имущества представляет опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды. Продажа на аукционе движимого имущества, на которое наложен арест, после вступления в силу соответствующего судебного решения, организуется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В целях недопущения утраты стоимости имущества, на которое наложен арест, с письменного заявления или письменного согласия собственника могут быть приняты меры по его улучшению. Меры, связанные с улучшением имущества без согласия собственника, могут быть приняты только после вступления в силу решения о его продаже и в том случае, если это решение также предусматривает соответствующие меры по улучшению. Мероприятия по улучшению имущества, на которое наложен арест, организуются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Нежилые участки и иная недвижимость коммерческого назначения, на которые наложен арест, могут быть переданы в аренду или управление в порядке, предусмотренном статьей 253-1.3 настоящего Кодекса, по письменному заявлению или письменному согласию собственника.

Передача арестованного имущества в аренду или управление допускается только в том случае, если указанные меры не препятствуют использованию этого имущества в качестве доказательства или иным образом достижению задач уголовного судопроизводства.

После вступления в силу соответствующего судебного решения передача арестованного имущества в аренду или управление организуется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!