Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана предупредило военное руководство Армении.

Как сообщает Trend, минобороны Азербайджана призвало военное руководство Армении не допускать провокаций, направленных на нарушение стабильности, царившей на условной границе последние пять месяцев.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности на условной границе, сохраняющейся последние пять месяцев, и выход ситуации из-под контроля", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что 23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

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