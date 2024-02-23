Утверждение Армении о том, что Азербайджан готовится к войне, совершенно необоснованно - МИД

БАКУ /Trend/ - Заявления армянской стороны, нацеленной на сокрытие шагов, связанных с проводимой ею в последнее время политикой массовой военизации, нарушившей стабильность в регионе, длившейся около пяти месяцев, приводящей в качестве оправдания призывы Общины Западного Азербайджана, а также ответы на необоснованные заявления Армении, что Азербайджан готовится к войне, абсолютно необоснованны.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, подобные заявления Армении и выбор места для этого именно Франции, являясь проявлением неуважением со стороны Армении к усилиям Германии, расцениваются как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс.

"Утверждения о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению и не соблюдает принципы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и имеют целью ввести в заблуждение международную общественность", - отмечается в сообщении МИД.

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