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На заседании Азиатской парламентской ассамблеи рассмотрят вопрос избрания заместителей председателя

Политика Материалы 23 февраля 2024 17:04 (UTC +04:00)
На заседании Азиатской парламентской ассамблеи рассмотрят вопрос избрания заместителей председателя

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 23 февраля в Баку продолжает работу 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщает Trend, в работе сессии на тему «Укрепление регионального сотрудничества для устойчивого развития в Азии» принимают участие парламентские делегации из около 40 стран, в том числе спикеры из примерно 10 стран.

Во второй день пленарной сессии будут заслушаны отчеты постоянных комитетов. Затем будут избраны вице-председатели ассамблеи на 2024 год, руководители комитетов по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социальным и культурным вопросам, а также комитета политических вопросов.

Отметим, что на пост вице-председателей Азиатской парламентской ассамблеи под председательством Азербайджана в качестве кандидатов выдвинуты Бахрейн, Ирак, Катар и Российская Федерация.

Затем будет рассмотрен вопрос о статусе наблюдателя Ассоциации генеральных секретарей арабских парламентов (ASGAP) при ассамблее.

По итогам 14-й сессии Азиатской парламентской ассамблеи будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет.

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