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Министр обороны Азербайджана поручил уделить особое внимание повышению боевой подготовки подразделений

Политика Материалы 24 февраля 2024 11:28 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана поручил уделить особое внимание повышению боевой подготовки подразделений

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 24 февраля в министерстве обороны Азербайджана состоялось очередное служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности своей страны.

Министр обороны довел до внимания участников совещания высказывания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на церемонии инаугурации, а также на совместном брифинге с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшемся 19 февраля в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию, подчеркнув, что эти высказывания являются не только высокой оценкой армии Азербайджана, но в то же время важными задачами по ее развитию.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал о ходе успешных реформ в области военного образования, вооружения, снабжения, обеспечения и по другим направлениям, проводимых в армии Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, и отметил важность поэтапного продолжения этих работ.

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, были заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны дал указания по изучению личностно-психологических качеств новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу по распоряжению Президента Азербайджанской Республики, чуткому отношению к процессу их адаптации к воинской службе, уделению внимания вопросам обеспечения безопасности и здоровья личного состава в период службы, а также проводов солдат, завершивших срок службы.

Генерал-полковник З.Гасанов упомянул о важности очистки освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, уделения особого внимания соблюдению правил безопасности.

Министр довел до сведения командного состава свои требования в связи с планомерным проведением воспитательной и идеологической работы, укреплением морально-психологического обеспечения и поддержанием воинской дисциплины на неизменно высоком уровне.

В заключение соответствующим должностным лицам были даны поручения уделить особое внимание совершенствованию боевой подготовки подразделений и индивидуального профессионализма личного состава, а также качественному выполнению других предстоящих задач в 2024 году.

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