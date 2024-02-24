Открытые месседжи Президента Ильхама Алиева очень важны с точки зрения будущего приоритета внешней политики Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Открытые месседжи в речи, произнесенной Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе, очень важны с точки зрения будущего приоритета и стратегии внешней политики Азербайджана. В частности, глава государства высказал свое мнение относительно Организации тюркских государств и тюркского единства в целом.

Об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Эльшан Мусаев.

Он отметил, что время, пережитые события в очередной раз доказывают, что в период, когда в мире существует вероятность начала Третьей мировой войны, единство тюркских государств, дальнейшее укрепление этого союза и его непоколебимых связей является чрезвычайно важным вопросом.

"Потому что, как сказал Президент Ильхам Алиев: "Наша семья - это тюркский мир!".

Насколько уместная и вовремя сказанная прекрасная мысль! Какая актуальная тема! Действительно, кто-то на Западе, в Европе может быть нашим союзником или даже стратегическим партнером, но не нашей семьей. Они не могут быть нашей семьей. Наша семья - тюрки, с которыми мы связаны общими генами, кровными узами, душами, традициями. У нас единые корни.

Некоторые никчемные европейские "знатоки" своими лицемерными, коварными играми, несправедливой политикой, стратегией, построенной только на своих интересах, возможно, даже не подозревая об этом, создали основу для возникновения тюркского единства, для совместной, организованной деятельности тюркских государств, актуализировали эту тему.

После этого все будет совершенно по-другому.

Если Европа не хочет считать нас друьями, действуя под диктовку таких как Макрон и ему подобных, необходимо создать новый и справедливый центр силы, чтобы вовремя срывать маски с лицемеров", - добавил он.

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