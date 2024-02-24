Участники конференции в Стамбуле стремятся привлечь внимание мира к колониальной политике Франции - Бакинская инициативная группа

БАКУ /Trend/ - Участники конференции в Стамбуле стремятся привлечь внимание мира к колониальной политике.

Об этом сказал директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что в проходящей в Стамбуле при организации Бакинской инициативной группы конференции "Деколонизация: начало возрождения" принимают участие представители и руководители национальных движений стран, пострадавших от французского колониализма. Здесь также находятся представители различных международных организаций.

"В течение последних 4 месяцев мы пытались привлечь внимание всего мира к положению народов, пострадавших в результате колониальной политики и действий французского государства. Конференция, в которой принимают участие дипломаты, профессора, представители партий национального движения из стран, пострадавших от колониальной политики, состоит из двух панелей. В рамках первой панели будет обсуждено, что нужно сделать, чтобы эти народы получили возможность воссоединиться со своими национальными культурой, историей и языком, а во второй - правовые пути обретения независимости, искусственные барьеры, чинимые французским государством", - добавил он.

Отметим, что в конференции принимают участие 50 представителей из 13 стран и четырех международных организаций. Подавляющее большинство участников конференции – выходцы с заморских территорий, которые до сих пор являются французскими колониями. Представители движений за независимость и националистических движений Карибских островов, французских колоний в Южной Америке, Тихом и Индийском океане, заморских территорий Франции – Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы, а также все другие заинтересованные стороны заявят из Стамбула всему миру о фактах, связанных с последствиями колониальной политики французского государства в своих странах.

Конференция продлится 2 дня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!