Коллектив ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний почтил память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ/Trend/- При совместной организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и Азербайджанского государственного театра пантомимы состоялось памятное мероприятие по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Мероприятие, организованное в Азербайджанском государственном театре пантомимы и на котором присутствовали сотрудники ЗАО и его дочерних компаний – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast», началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, член Правления – заместитель председателя ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев отметил, что геноцид, совершенный 32 года назад в Ходжалы против мирных азербайджанцев, является одним из самых тяжких преступлений против человечности. X.Фарзалиев заявил, что данный акт вандализма, отражающий истинную сущность армянского национализма, никогда не будет забыт.

Говоря о том, что политика террора Армении направлена на потрясение азербайджанского народа, воспрепятствование его борьбе за суверенитет и территориальную целостность, Х.Фарзалиев отметил, что спустя 28 лет после Ходжалинской трагедии наша славная армия дала достойный ответ врагу на поле боя, большинство ходжалинских палачей задержано и привлечено к ответственности. С большой гордостью напомнив о том, что в текущем году ходжалинцы вернутся в родные края, заместитель председателя Правления ЗАО «AzerGold» довел до внимания, что под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева кровь жертв трагедии уже отомщена.

Затем директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев рассказал о спектакле «Ходжалы – все было так», демонстрирующем геноцид против мирного азербайджанского населения в эстетике театра пантомимы, и содержащихся в нем месседжах. Было отмечено, что в исполнении профессиональных актеров трагедия, пережитая в ту страшную ночь, языком жестов и мимики представляется иностранным зрителям, в частности на международном уровне.

В заключение коллектив театра представил спектакль «Ходжалы – все было так», автором и режиссером которого является народный артист Бахтияр Ханызаде, художником-постановщиком – Санубер Самедова, музыкальным оформителем –заслуженный артист Бахруз Ахмедли. Спектакль, в котором разыгрываются впечатляющие сцены, отражающие произошедшее в ночь на 26 февраля, завершился минутой молчания в память о жертвах геноцида.