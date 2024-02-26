Франция стремится обострить вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Всякий раз, когда предпринимаются какие-либо шаги в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Франция проявляет огромное стремление, которое направлено именно на обострение вопроса и недопущение его развития в позитивном ключе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"По инициативе канцлера Германии О.Шольца состоялась встреча, которая была оценена достаточно положительно и прошла в нормальной обстановке. На встрече была отмечена важность продолжения процесса. Сразу после этого президент Франции сделал заявление, а министр обороны Франции отправился в Армению и тоже сделал провокационные заявления. Эти шаги, свидетельствуют о том, что они целенаправленно, планомерно препятствуют развитию процесса в положительном направлении. Это еще раз подтверждает, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана беспокоит многие центры", - добавил Д.Байрамов.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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