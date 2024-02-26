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Президент Ильхам Алиев: Я верил, что мы вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти жертв

Политика Материалы 26 февраля 2024 17:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Я верил, что мы вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти жертв

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Проект мемориального комплекса для увековечения памяти жертв Ходжалы был готов давно, было выбрано и место. Однако у меня каждый год появлялись некоторые сомнения, связанные со строительством мемориального комплекса, поэтому я откладывал это событие, этот проект.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Потому что, так же, как и вы, я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти невинных жертв», - отметил глава государства.

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