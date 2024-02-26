Президент Ильхам Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно

БАКУ /Trend/ - Мы приложили много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Ходжалинский геноцид – это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид – несправедливо и бессовестно», - подчеркнул глава государства, отметив, что государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее.