Президент Ильхам Алиев: Мы являемся представителями великого народа

БАКУ /Trend/ - И в 2020 году, и в сентябре прошлого года наши военные операции проводились в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Подчеркнув, что это еще раз показывает величие нашего народа, глава государства сказал: «Хотя в сердце каждого из нас есть чувство мести, каждого из нас, когда мы возвращаемся к этой кровавой истории, просматриваем эти ужасные видеокадры и фотодокументы, душит гнев, и это чувство гнева нас не отпустит даже если пройдет не 30, а 300 лет. Это естественно. Мы люди, но в то же время мы являемся представителями великого народа».