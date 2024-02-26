Президент Ильхам Алиев: То, что мы находимся в Ходжалы, означает восстановление исторической справедливости

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы здесь (в Ходжалы – ред.), и то, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости. Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Азербайджанская армия является и профессиональной, и патриотичной, и умелой, и в то же время она проводит операции таким образом, что за короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Одна из них, а может, и главная – это Шушинская операция», - добавил глава государства.