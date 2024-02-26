Официальный Баку подтвердил встречу глав МИД Азербайджана и Армении (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на 28-29 февраля в Берлине.

Об этом сказал Trend начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

16:58

БАКУ /Trend/ - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Trend.

"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене", - отметила она.

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