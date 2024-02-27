Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление МИД Армении о Сумгайытских событиях

БАКУ /Trend/ - Обвинения, выдвинутые министерством иностранных дел Армении в отношении Азербайджана в связи с Сумгайытскими событиями, являются не только абсолютно необоснованными, но также искажением и фальсификацией исторических фактов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении о Сумгайытских событиях.

А.Гаджизаде подчеркнул, что данное заявление является попыткой, направленной на сокрытие актов насилия с целью осуществления необоснованных и незаконных территориальных претензий Армении к Азербайджану, массового выселения азербайджанского населения, проживающего на территории Армении, террора против азербайджанского народа, провокаций на этнической почве и применения военной силы начиная с конца 1980-х годов.

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