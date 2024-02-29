Президент Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованном новоизбранному Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.

В письме главы государства отмечается: «Мы придаем особое значение расширению наших обладающих большим потенциалом межгосударственных связей во всех сферах, в том числе дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства. Верю, что мы приложим совместные усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, успешного продолжения многогранного сотрудничества в интересах наших народов».

В заключение Президент Ильхам Алиев передал наилучшие пожелания новому Президенту, пожелал успехов в его предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венгрии.