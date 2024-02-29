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Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией

Политика Материалы 29 февраля 2024 17:28 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел этой страны Томасом Багером.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества стран, а также по переговорам, проведенным в Берлине между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Была подчеркнута важность отношений между Азербайджаном и Германией и выражена заинтересованность в их дальнейшем развитии. Наряду с этим, азербайджанская сторона подчеркнула неприемлемость клеветнической кампании против страны в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского Союза и других платформ, отмечает МИД.

Было отмечено, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, а также визит делегации во главе с председателем Восточного комитета германской экономики создали широкие возможности для сотрудничества.

Немецкая сторона была проинформирована о перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, проведенных переговорах, были доведены до внимания взгляды нашей страны по проекту мирного соглашения. Также была выражена благодарность немецкой стороне за поддержку в организации встреч по продвижению процесса.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Томасом Багером перспективы мирного процесса с Арменией
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