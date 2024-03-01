Анкара может придать очень мощный импульс стабилизации на Южном Кавказе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Турция может придать очень мощный импульс стабилизации на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Я хочу подчеркнуть, что в то время как ЕС, европейские страны, и в частности в последнее время Германия, были и будут готовы поддержать предложения по нормализации отношений на Южном Кавказе, мы также рассматриваем Турцию и ее потенциал лидерства в этом регионе. Турция является непосредственным соседом Грузии и Армении, а также имеет особые отношения с Азербайджаном. В этой связи у нее есть уникальная возможность помочь достижению мира в регионе <...>. Анкара может придать очень мощный импульс стабилизации на Южном Кавказе и укрепить свою роль ведущей державы региона", - сказал он.