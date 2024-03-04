БАКУ /Trend/ - ТЮРКПА выразила желание, чтобы Узбекистан и Туркменистан стали членами Ассамблеи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на 11-м заседании комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям заявил председатель комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям, депутат Великого национального собрания Турции Осман Местен.

"Что касается азербайджано-армянских отношений, могу сказать, что две страны впервые за всю свою историю настолько близки к миру. Кроме того, в настоящее время в качестве наблюдателей в организации участвуют Узбекистан и Туркменистан. Мы хотим, чтобы они тоже стали членами нашей организации. Наше пребывание вместе придает сил друзьям и отсылает месседж врагам", - добавил О.Местен.

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