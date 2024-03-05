Депутаты парламента Азербайджана примут решения по 17-и вопросам

БАКУ/Trend/ - Сегодня проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания вошли 17 нижеприведенных вопросов:
1. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям" Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
2. Годовой доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2023 году.
3. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в конституционные законы Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" и "О нормативных правовых актах" (первое чтение).
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона "О медиа" Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года №471-VIQ (первое чтение).
5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций касательно принимающей страны в связи с проведением тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума в городе Баку в 2026 году".
6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Абшеронского района".
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 5 мая 2022 года № 523-VIQ "О продовольственной безопасности".
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об объединении, функционировании, упразднении муниципалитетов" (первое чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" (первое чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества" (первое чтение).
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Консульский устав Азербайджанской Республики", утвержденный законом № 782 Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (второе чтение).
15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).
17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (второе чтение).
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