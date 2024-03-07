Между Азербайджаном и Арменией достигнута договоренность по некоторым проблемам - Мирзоян

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому агентству Anadolu, сообщает Trend.

Отметив, что между сторонами существуют определенные проблемы и по некоторым из них достигнута договоренность, Мирзоян отметил, что подходы сторон по двум важным вопросам отличаются.

Говоря о времени следующей встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, он отметил, что дата новой встречи пока не определена. Он выразил надежду на то, что она определится в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля текущего года в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

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