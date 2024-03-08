Для устранения исламофобии необходимы политические и международные шаги - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Для устранения исламофобии необходимы политические и международные шаги.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев во время выступления на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"При проведении подобных крупных международных мероприятий Азербайджан всегда подвергается критике. Особенно в международных СМИ, которые управляются Западом.

По сути, нам нужно, чтобы представители академического круга вместе боролись с исламофобией. К сожалению, геополитические проблемы, которые мы видим в мире, выявили ряд проблем, и здесь видны проявления исламофобии. Мы все должны бороться с этим", - добавил Ф.Шафиев.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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