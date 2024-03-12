Представители парламента Грузии посетили могилу Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Гиви Миканадзе посетила 12 марта могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает во вторник Trend, прибыв сначала на Аллею почетного захоронения, делегация с уважением почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его памятнику.

Затем, прибыв в Шехидляр хиябаны, гости отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей своей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Гости полюбовались панорамой столицы с самой высокой точки Баку. Они были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!