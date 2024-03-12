В соцсетях распространяется дезинформация - СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В зарубежном сегменте социальных сетей была распространена направленная на то, чтобы вызвать у людей тревогу и искусственный ажиотаж информация о якобы "планируемом вооруженном нападении на некоторые школы в городе Баку", что вызвало обеспокоенность среди граждан Азербайджана.

Об этом во вторник Trend сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Известно, что подобные далекие от реальности публикации в связи с учебными заведениями в ряде зарубежных стран распространялись с фальшивых аккаунтов и ранее. В ходе оперативно-технических мероприятий было подтверждено, что указанная страница социальной сети управляется из-за рубежа. Незамедлительными совместными мерами, осуществленными с иностранными партнерами, было установлено, что лица, создавшие этот канал в социальной сети, не в состоянии представлять какую-либо угрозу на территории страны, и что они не имеют никакого отношения к Азербайджанской Республике. Также установлено, что фотография полной средней школы №229 Низаминского района города Баку, размещенная в Telegram-канале, была сделана 12 марта 2024 года несовершеннолетним учеником этой школы и размещена им на канале, созданном с таким же названием и содержанием. Данное лицо было привлечено к расследованию в соответствии с законом. Сообщаем, что в то время, когда в мире действуют многочисленные социальные сети и известно, что их технические возможности могут быть использованы для разного рода дезинформационных целей, призываем общественность страны не верить подобной информации, распространяемой с целью вызвать тревогу среди населения, и осудить тех, кто распространяет эту необоснованную информацию среди широкой аудитории и сеет панику. Подобная информация постоянно детально проверяется совместно с соответствующими органами", - говорится в сообщении СГБ.

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