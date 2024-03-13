В настоящее время рост исламофобии во Франции и некоторых европейских странах является довольно тревожным моментом - Сиявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - В настоящее время рост исламофобии во Франции и некоторых европейских странах является довольно тревожным моментом.

Об этом в среду в интервью Trend заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

С.Гейдаров отметил, что это не то, что происходит в короткие сроки. Это результат "работы", планов, которые в течение долгого времени систематически выполнялись государствами и определенными заинтересованными кругами в нижних слоях. Именно поэтому, наряду с последствиями этого негативного явления, необходимо узнать и о причинах его возникновения.

Обострение этой опасной тенденции сегодня может поставить человечество лицом к лицу с межрелигиозным конфликтом в будущем. Прогноз об усилении тенденции исламофобии в будущем, что в конечном итоге приведет к утрате сущности и функциональности религий или же к христианофобии, вполне оправдан. Тот факт, что некоторые политические силы в этот момент обобщают деструктивные, радикальные действия тех или иных носителей религиозной мысли и приписывают их целому обществу, а иногда и государству, является только видимой частью их коварных планов. В таком случае выявляется неизбежность пересмотра концепций, лежащих в основе функций глобальных институтов безопасности, единства человечества, усиления этих институтов приверженностью принципу справедливости.

"Во "французском примере" исламофобии нельзя игнорировать нарушения прав человека. Процессы, происходящие на Ближнем Востоке, также должны быть серьезным сигналом. Это уже не носит локального, этнического характера конфликта. Мировое сообщество должно адекватно отреагировать на это на уровне международных организаций. Бездействие международных организаций вызывает сожаление. Если на уровне ООН объявлен "Международный день борьбы с исламофобией", то должна быть определена и методика борьбы с ней. Больше не в словесном формате, а в формате практической дорожной карты. Предотвратить эту опасность, проявив равнодушие и просто предприняв шаги на словах - невозможно. В этот момент хотелось бы обратить внимание на стратегию, сформировавшуюся в Азербайджане. Эта платформа была еще раз продемонстрирована на фестивале "Межрелигиозная гармония". Мы стали свидетелями проживания в мире и согласии представителей всех религий в Азербайджане (как одна семья), а также условий, созданных для деятельности религиозных учреждений.

Азербайджан постоянно ведет активную работу по укреплению исламской солидарности, продвижению исламских ценностей в мире. Президент Ильхам Алиев, в очередной раз выразив свою озабоченность по поводу исламофобии в своем обращении к участникам упомянутой конференции, поднял вопрос о сущности исламофобии, причинах ее возникновения и важности борьбы с ней. В этом обращении, которое проложило путь к обсуждениям между всеми участниками, были затронуты, в частности, очень тонкие и деликатные вопросы. Если раньше мы наблюдали исламофобию только на низком уровне, то глава государства уже говорил о пропаганде и продвижении этой тенденции на уровне международных организаций – Европейского парламента, Совета Европы. Эти организации, на которые ссылаются и возлагают надежды страны, народы мира, уже не ведут людей к миру и единству, а занимаются разрушением. В обращении Президента Азербайджана выяснилось, что этот процесс крайне опасен, пора безотлагательно переходить к немедленным решительным мерам и практическим действиям.

Но я также должен подчеркнуть реальность того, что пробелы в исламских взглядах облегчают задачу некоторых западных кругов по превращению исламофобии в политику и формированию на ее основе идеологии. С этой точки зрения, пришло время различать изменяемые исламские ценности (образование в исламе, отношение к светскому образованию, дистанцирование детей от образования, право, предоставляемое женщине и т. д.) и неизменные принципы. По сравнению с тем временем, когда появился Ислам, сегодняшние социальные отношения также претерпели значительные изменения. Учитывая вызовы современности, упадок и застой в большинстве исламских стран, а также стремительный скачок научных, инновационных технологий, актуализация единства религии и науки, принципов секуляризма ислама на основе исламских ценностей должна стать предметом исследования",- добавил С.Гейдаров.

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