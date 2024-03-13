На XI Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться изменения климата и технологии - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - На XI Глобальном Бакинском форуме, наряду с политическими вопросами, будут обсуждаться изменения климата, обновляющийся мир, технологии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в ходе пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что главы государств и правительств разных стран мира соберутся вместе и поделятся своим опытом.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет 14-16 марта 2024 года.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров и министров, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей из 61 страны.

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