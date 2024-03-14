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Президент Ильхам Алиев: Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов

Политика Материалы 14 марта 2024 12:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

«И это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов», - отметил глава государства.

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