Президент Ильхам Алиев: Мы восстановили историческую справедливость и международное право, настало время положить конец враждебности в регионе

БАКУ /Trend/ - Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Подчеркнув, что Азербайджан готов продолжать мирный процесс, глава государства отметил, что уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. «Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе», - добавил Президент Ильхам Алиев.