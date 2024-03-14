Европарламент в очередной раз продемонстрировал предвзятую позицию в отношении Азербайджана - Милли Меджлис

БАКУ /Trend/ - Принятой 13 марта резолюцией Европарламент в очередной раз продемонстрировал предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Вместо того, чтобы заниматься проблемами народов европейских стран, стоящими перед ними вызовами, Европейский парламент окончательно превратился в представителя армянского лобби, азербайджанофобских, исламофобских, шовинистических и расистских сил.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана касательно резолюции Европейского парламента "О более тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

В заявлении отмечается, что за прошедшие годы мы неоднократно становились свидетелями упорного отказа Европейского парламента от признания и поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Однако нынешняя кампания против территориальной целостности и суверенитета страны показывает, что Европейский парламент уже открыто перешел к нападкам на Азербайджан. Доказательством этому являются содержащиеся в резолюции открытые угрозы и требования к Азербайджану, очевидная поддержка и попытки "воскресить" сепаратизм, умышленное игнорирование военных провокаций Армении на условной границе, обозначение шагов Франции, направленных на обострение ситуации на Южном Кавказе, как "поддержка реформ в армии" и многие другие моменты.

"Еще одно абсурдное явление заключается в том, что Европейский парламент пытается замаскировать эту атаку на Азербайджан словами о "необходимости мирного соглашения". В то время, как между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры по мирному соглашению, эту резолюцию, полностью противоречащую сути процессов, можно охарактеризовать как удар по мирному соглашению. Заявляем Европейскому парламенту, что в такой "поддержке" с его стороны нет абсолютно никакой необходимости, и рекомендуем направить свои "усилия" на другие направления", - говорится в заявлении.

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