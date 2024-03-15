Азербайджан предпринял важные шаги в борьбе с коронавирусом - Винни Бьянима

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна региона, которая предприняла важные шаги в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН Винни Бьянима во время выступления на панельном заседании "Здоровье для всех", проходящем в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы должны предотвратить будущие пандемии. Но здесь возникают трудности из-за неравенства. Смертность выше в странах со средним и низким уровнем дохода. Менеджеры должны принять определенные меры, чтобы финансы распределялись равноправно", - добавила В.Бьянима.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!