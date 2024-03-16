Макрон своей "политикой" дискредитирует Францию на международной арене - комментарий

БАКУ /Trend/ - Акт вандализма против памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен можно расценить как открытую демонстрацию Францией враждебного отношения к Азербайджану.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что антиазербайджанская политика словно стала уже частью политики, проводимой президентом Франции Макроном. "На протяжении многих лет мы были свидетелями предвзятой и лицемерной политики этой страны против Азербайджана. Франция проводила ее как в период 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, так и во время 44-дневной войны и в последующий период. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне политика Франции против нашей страны стала еще более агрессивной. Франция, один из сопредседателей бывшей Минской группы ОБСЕ, которая должна была занимать независимую позицию в период конфликта, на протяжении всего периода существования этой структуры неизменно занимала проармянскую позицию, оказывая всестороннюю поддержку оккупантской и террористической Армении, вопреки принципам мандата страны-сопредседателя", - сказала депутат.

По ее словам, правительство Макрона последовательно проводит грязную политику против территориальной целостности Азербайджана. "Это и вооружение Армении, и проведение клеветнических кампаний против Азербайджана в международных организациях. Все ее усилия потерпели фиаско. Франция пыталась также вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Некоторое время назад спецслужбами Азербайджана была разоблачена шпионская сеть, которую Франция хотела создать в Азербайджане, посол этой страны была приглашена в министерство иностранных дел и до ее сведения было доведено объявление двух дипломатов посольства нежелательными лицами", - подчеркнула депутат.

С.Гусейнова отметила, что подобные шаги Франции ухудшают отношения между двумя странами, а также ставят ее в неловкое положение на международной арене. "Макрон своей "политикой" лишь дискредитирует свою страну на международной арене", - добавила она.

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