Закир Гасанов встретился с генеральным секретарем НАТО (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, в ходе официальной церемонии встречи, состоявшейся в министерстве обороны, Й.Столтенберг прошел перед почетным караулом и в соответствии с протоколом оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

"Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Министр поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в течение 30-летней оккупации и в нынешний период.

Делегация была проинформирована о реформах, проводимых в армии Азербайджана по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также о разминировании, созидательно-восстановительных работах на освобожденных территориях и текущей ситуации на условной азербайджано-армянской границе.

Министр обороны рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, Й.Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих армии Азербайджана в миротворческих миссиях и деятельность в других сферах в рамках партнерства с НАТО. Было особо подчеркнуто, что тесное сотрудничество армии Азербайджана с Вооруженными силами Турции вносит существенный вклад в отношения между Азербайджаном и НАТО.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества в области кибербезопасности, разминирования и в других сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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