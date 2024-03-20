Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих армии Азербайджана и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, в рамках визита сотрудники военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева выступили с концертной программой перед памятником Пакистану, который считается символом Исламабада (столица Исламской Республики Пакистан).

Отметим, что в параде по случаю Дня Пакистана, наряду с Азербайджаном, примут участие представители Вооруженных сил и других государств.

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